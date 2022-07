Sant’Eufemia Lamezia, il 9 luglio Le Vibrazioni in concerto per la festa di San Francesco da Paola

7 Luglio 2022 11:37

Le Vibrazioni canteranno dal vivo alla festa di San Francesco da Paola a Sant’Eufemia Lamezia, il prossimo 9 luglio

Dopo due anni di anni di stop, riprende con entusiasmo la festa patronale di San Francesco da Paola a S. Eufemia Lamezia. E riprende con una grandissima serata e in musica! Sarà infatti proprio la location di P.zza Italia, in S. Eufemia Lamezia Terme, ad ospitare una delle tappe del Summer TOUR de Le Vibrazioni, gruppo musicale pop rock italiano, formatosi a Milano nel 1999 e che ha fatto cantare intere generazioni… Dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all’inizio del 2003 con il singolo.

“Dedicato a te”, certificato disco di platino dopo poche settimane e ancora oggi uno dei brani più ascoltati e cantati da intere generazioni. Partecipano a Sanremo nel 2005,2018,2020, 2022… La carismatica voce di Sarcina e l’energia della band, daranno un segnale di Rinascita e Ripresa forte dopo due anni di isolamento, silenzio e chiusura dello spettacolo e non solo…. Un grazie dovuto agli sponsor, che hanno sostenuto con entusiasmo la volontà del comitato Festa e della Parrocchia di San Giovanni Battista di ridare lustro alla tradizionale Festa della cittadina di S. Eufemia.

Domenica sera, 10 luglio, sarà invece la musica degli anni 60 70 80 della PIPER BAND a concludere la due giorni di festa che inonderà S. Eufemia Lamezia. In entrambe le serate sarà possibile degustare panini e tanto altro alla Sagra organizzata dalla Parrocchia.

Programma festa Religiosa:

Giovedì 7 Luglio, inizio del triduo in onore di San Francesco accogliendo in piazza Italia la reliquia del Santo protettore.

Domenica 10 Luglio, dopo la Santa Messa solenne celebrata dal parroco padre Giuseppe Martinelli, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà la processione per le vie del quartiere che si concluderà in

piazza alle 21:30.