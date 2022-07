Carmen Consoli in concerto a Messina l’8 luglio: info e dettagli

4 Luglio 2022 15:44

L’evento musicale della cantautrice catanese si terrà in Piazza Duomo

Carmen Consoli sarà Messina l’8 Luglio. A Piazza Duomo previsto il magnifico concerto della straordinaria cantautrice siciliana, originaria di Catania. L’ingresso all’evento sarà gratuito. La città si prepara quindi a trascorrere ore di musica piene di sonorità mediterranee e di contenuti di altissimo livello. E verrebbe da dire, finalmente! Carmen Consoli infatti era attesa in riva allo Stretto già lo scorso inverno, in occasione del Capodanno in piazza. Quella volta però, nonostante il volere del sindaco Cateno De Luca, un’ordinanza del Governo centrale limitò quel tipo di organizzazioni a causa della pandemia da Covid-19.

Non si tratta comunque dell’unico evento di questo mese. Il 9 luglio toccherà a Nino Frassica, il 10 luglio spazio alla Nuova Compagnia di Canto Popolare. Il 15 luglio grande attesa per il concerto di Achille Lauro. Il 16 luglio a salire sul palco di piazza Duomo Clementino. Sempre a luglio sono previsti i concerti di Tinturia e Alberto Urso.