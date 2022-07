Reggio Calabria, completati i lavori della palestra dell’istituto comprensivo Nosside Pythagoras

21 Luglio 2022 18:14

Completati i lavori della palestra dell’istituto comprensivo Nosside Pythagoras di Ravagnese. L’assesso Nucera: “saranno completate anche le palestre degli istituti di Cannavò e Oliveto”

Dopo anni di attesa, finalmente sono stati completati i lavori della palestra dell’istituto comprensivo Nosside Pythagoras di Ravagnese. Nei giorni scorsi, l’assessore all’istruzione con delega all’edilizia sportiva scolastica del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori e interloquire con la dirigenza: “si tratta – ha dichiarato l’assessore – di un’infrastruttura funzionale perché consentirà agli studenti di usufruirne dopo anni di inerzia e mancato completamento dell’opera.

Appena insediata – ha proseguito Lucia Anita Nucera – ho immediatamente effettuato diversi sopralluoghi nelle scuole e dialogato con i dirigenti al fine di constatare i bisogni delle scuole e fare il punto sulle opere non compiute sino a quel momento. Sono stata anche audita in commissione bilancio dove ho illustrato tra gli altri l’avvenuta realizzazione della palestra della scuola Nosside Pythagoras.

L’intervento, finanziato con i fondi dei Patti per il Sud, prevede un impegno di spesa complessivo di 400 mila euro. A breve – ha proseguito Lucia Nucera – saranno completate anche le palestre degli istituti di Cannavò e Oliveto. Si tratta di un intervento fatto con i fondi stanziati del PNNR. Stiamo mettendo massima attenzione verso le strutture sportive scolastiche affinché gli studenti possano usufruirne appieno, ancora di più dal prossimo anno scolastico in cui sarà introdotta l’educazione motoria a partire dalla scuola primaria. Credo che il compito della politica – ha concluso l’assessore – sia quello di dare risposte concrete e nel più breve tempo possibile alla comunità. L’infrastruttura sportiva consegnata riveste un’importanza strategica per l’intera comunità scolastica e per tutto il territorio“.