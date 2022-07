Serie D, dramma annunciato: il Cittanova non è iscritto al campionato

16 Luglio 2022 11:17

Un vero colpo basso per il calcio reggino che si trova costretta a rinunciare ad una squadra militante primo torneo subito dopo le categorie di professionismo

Dramma sportivo. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto a livello calcistico in provincia di Reggio Calabria. Nonostante l’iniziale pubblicazione sul sito istituzionale della LND, dal quale risultava che il Cittanova Calcio figura tra le squadre che avrebbero preso parte al prossimo campionato di Serie D, la dirigenza del club “ritiene doveroso informare i tifosi ed i cittadini tutti, che NON è stata inoltrata alcuna richiesta di iscrizione per i motivi già ufficializzati e messi nero su bianco nel comunicato stampa dell’08 luglio 2022”. Il club non parteciperà quindi alla stagione sportiva 2022/2023 di Serie D.

La proprietà aveva già espresso le difficoltà nel proseguire il percorso sportivo e gli impegni profusi fino al termine della scorsa stagione. Da qui gli accorati appelli per riuscire a trovare nuovi acquirenti per la cessione di una parte o di tutte le quote societarie. Anche il Comune si era impegnato sul fronte della ricerca, ma già negli ultimi giorni le sensazioni erano molto negative perché gli interessamenti erano stati nulli, o quasi. Lo sport reggino perde così una squadra che militava nel primo campionato al di sotto del professionismo ed è sicuramente una notizia che fa riflettere…