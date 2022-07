Cittanova Calcio, Loprevite smentisce: “non faccio parte degli organismi societari”

27 Luglio 2022 09:06

Antonio Loprevite non conferma quanto inizialmente riportato attraverso un comunicato dell’Asd Cittanova Calcio

“In riferimento alla notizia recentemente apparsa sugli organi di informazione, il sottoscritto Antonio Loprevite comunica che non è entrato a far parte degli organismi societari dell’Asd Cittanova Calcio recentemente costituiti. Confermo la vicinanza e la disponibilità a sostenere i colori giallorossi, come già fatto in passato, ma non ho assunto e né intendo assumere alcuna carica sociale. Tanto si comunica ai fini di una corretta informazione”. E’ quanto scrive in una nota Antonio Loprevite che smentisce la sua presenza all’interno della società che da pochi giorni ha prelevato le quote del Cittanova Calcio ed iscritto il club al campionato di Serie D.

Il nuovo gruppo dirigente è quindi composto dagli imprenditori Francesco D’Agostino, Mario Gerace, Vincenzo Condomitti, dal professionista Francesco De Matteis e dallo storico collaboratore Pasquale Cananzi. Il nuovo Presidente del Cittanova Calcio è l’avvocato Guido Contestabile, storico tifoso e sostenitore giallorosso, cittanovese illustre, figura tra le più fulgide del panorama forense e culturale italiano. La carica di Vicepresidente, invece, va al dottore Francesco De Matteis, figura riconosciuta, esperta e autorevole, già dirigente sportivo per diversi decenni.