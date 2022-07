Cittanova Calcio, la società cede il titolo: “nostri appelli nel vuoto, non si può andare avanti da soli”

9 Luglio 2022 10:48

Confermate le intenzioni della società del Cittanova Calcio di cedere il titolo: il comunicato ufficiale

“La Società A.S.D. “Cittanova Calcio”, a seguito degli appelli rivolti a tutto il comparto sociale ed economico della nostra città e caduti quasi completamente nel vuoto, deve constatare, suo malgrado, l’impossibilità di portare avanti l’impegno finora profuso nell’importante e ambizioso progetto sportivo legato alla gestione della SERIE “D”, massima espressione della Serie Dilettantistica”. Lo scrive in una nota la società reggina, che già nelle scorse settimane aveva prospettato questa possibilità, lanciando un ultimatum alla città, tra istituzioni e imprenditori.

“Nel corso di questi due anni, a far data dal Luglio 2020 – si legge ancora – si è lavorato alacremente per ottemperare ai tanti impegni ed obblighi derivanti dalla scelta di intervenire per scongiurare la concreta possibilità che il titolo andasse perso, rispondendo, a suo tempo, all’appello pubblico diramato dalla precedente dirigenza. Lo si è fatto sempre con umiltà e spirito di sacrificio per la nostra Comunità, per il Calcio, e per i Giovani. Grazie a tale assiduo ed indefesso impegno, la squadra cittadina di calcio ha potuto imporsi all’attenzione generale come una delle più belle realtà del Girone “I” della Serie D avendo modo di confrontarsi con realtà calcistiche blasonate ricche di storia e dai passati importanti. Si è lavorato ad un progetto sportivo imperniato soprattutto sul Settore Giovanile e sulla sua valorizzazione (sono state invero favorite formazioni caratterizzate da un numero di Under superiore al minimo regolamentare richiesto) per contribuire, in modo concreto, alla crescita complessiva della comunità cittanovese e soprattutto in un’ottica di promozione dello Sport come fattore educativo ed elemento positivo per il corretto sviluppo dei giovani”.

“È’ mancata, tuttavia, in questi anni – prosegue la nota – la compartecipazione finanziaria attesa da parte delle varie entità territoriali ed indispensabile per sostenere l’intera macchina organizzativa, per come prospettato ed auspicato in fase di avvio del progetto. Gli ultimi anni, caratterizzati dall’emergenza pandemica, in particolare, sono stati gravidi di significativi sacrifici personali, familiari ed economici, rendendo molto difficoltoso il reperimento delle risorse necessarie per sostenere l’intera macchina organizzativa. Si è deciso, tuttavia, nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate, di continuare nell’impegno speso a beneficio della Comunità cittanovese per assicurare un presidio fondamentale di socializzazione sportiva”.

“Con la consapevolezza di non poter continuare a sostenere da soli il peso economico di questo ambizioso progetto, è stato avviato per tempo un dialogo con le istituzioni e con il tessuto economico-sociale manifestando da subito la disponibilità anche ad accogliere nuovi ingressi societari senza preclusioni alcune e senza velleità di ruoli o prerogative poste a vincolo del nuovo costruendo assetto societario, nella ferma convinzione che il patrimonio sportivo sia un bene comune (che non giova a nessuno disperdere) e bisognoso di ogni apporto e supporto. Tuttavia, neanche questa apertura, seppur rafforzata dall’intervento della massima autorità cittadina che si è spesa nella direzione di sensibilizzare i tanti attori sportivi ed economici locali, ha avuto l’esito sperato”.

“Considerati i ristretti termini temporali per effettuare l’iscrizione al Campionato di serie D e i tempi tecnici necessari a comporre una squadra credibile e competitiva, si ritiene oramai improrogabile la scelta di lasciare spazio ad una nuova fase, auspicando che altre cordate imprenditoriali, sponsor, etc., possano subentrare nella prosecuzione di una esperienza sportiva così vitale e prestigiosa. Per tale motivo si conferma la decisione di questa Società di cedere il titolo sportivo, alle stesse condizioni con le quali è stato rilevato, a quei cittanovesi di buona volontà interessati a gestire il progetto sportivo legato all’iscrizione della nostra squadra al Campionato di Serie “D”, manifestando sin da subito la decisione di non partecipare, assolutamente, a nessun titolo sia nell’assetto societario né tantomeno in qualità di Sponsor in una (sospirata) nuova era del calcio cittanovese”, si conclude la nota.