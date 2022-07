27 Luglio 2022 11:02

Cinquefrondi: torna l’appuntamento annuale con la “Sagra Contadina” organizzata, come da tradizione, dall’Associazione “Pro Busale”

Sabato 30 Luglio finalmente torna l’appuntamento annuale con la “Sagra Contadina” organizzata, come da tradizione, dall’Associazione “Pro Busale” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Conia per tramite dell’assessora Porretta, ha voluto con forza il ritorno della storica sagra che mancava da qualche anno e che giunge ora alla sua ventesima edizione. Dopo lo stop imposto dal covid, la periferia riprende quindi vita, attraverso una delle contrade più importanti di Cinquefrondi.

“Straordinario l’entusiasmo, l’orgoglio e lo spirito collaborativo delle volontarie e dei volontari della “Pro Busale”, che vogliamo ringraziare e che continueremo a sostenere anche con l’assegnazione di una sede pubblica. Cinquefrondi è quindi pronta, sabato, ad accogliere le tantissime persone provenienti dai vari comuni limitrofi, a far degustare i prodotti tipici e genuini della tradizione contadina e ad allietare la serata, il complesso folkloristico “KORABATTENTI”, che faranno ballare e rivivere le tradizioni di cui la Sagra è promotrice. La bellezza della cooperazione e la cura nel dare vita ad una collettività sempre più attiva e consapevole, è questa la forza della Sagra Contadina di Busale”, affermano Conia e Porretta.