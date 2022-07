Cinquefrondi, il sindaco Conia sulla sanità: “pronto a consegnare la fascia in Prefettura”

18 Luglio 2022 22:52

Cinquefrondi, Conia in Consiglio Comunale su questione sanità minaccia la consegna della fascia in Prefettura

Nella odierna seduta del Consiglio Comunale di Cinquefrondi, il Sindaco Michele Conia ha aperto in modo forte affrontando la situazione sanità nella Piana. Il primo cittadino ha ufficialmente detto che “se non arriveranno risposte concrete ed in tempi brevi, dal Ministro della Salute e dal presidente della Regione Calabria Occhiuto, bisognerà intraprendere azioni forti compreso la consegna della fascia di Sindaco in Prefettura”. La denuncia del Sindaco è stata forte ed ha anche sottolineato “la necessità di unità di tutti i sindaci in una battaglia che non può avere divisioni, strumentalizzazioni o campanili. Conia ha evidenziato che la salute “è un diritto essenziale e costituzionalmente sancito e che quindi va difeso con ogni mezzo e con tutte le forze”. Roberta Manfrida, a nome del Gruppo Rinascita per Cinquefrondi, ha dato pieno mandato e sostegno al Sindaco a rappresentare l’intero consiglio comunale, in tutte le sedi, in questa importante battaglia.

Successivamente è stata approvata una variazione di bilancio con una nuova entrata di ben due milioni e mezzo ottenuti dall’amministrazione nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana e spazi verdi. La variazione è stata votata all’unanimità tranne che dal gruppo PD.