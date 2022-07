Cinquefrondi, cittadini esasperati per la mancanza d’acqua: “non è possibile che le famiglie devono recarsi alla fontana pubblica con secchi e taniche per poter cucinare”

6 Luglio 2022 14:12

Cinquefrondi: la segnalazione di un gruppo di cittadini esasperati per la mancanza dei servizi

Un gruppo di cittadini di Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, stanchi per i continui disservizi e la mancanza d’acqua, ha inviato una segnalazione a StrettoWeb per evidenziare il disagio in cui sono costretti a vivere quotidianamente nonostante le alte temperature di questi giorni.

“Non siamo in Africa ma in Contrada Busale del comune di Cinquefrondi, come ogni anno quando arriva il periodo estivo si presenta il problema acqua! Non e’ possibile che nel 2022 numerose famiglie si devono recare all’unica fontana pubblica con secchi e taniche per poter cucinare o farsi la doccia perche’ i rubinetti delle case sono a secco perche’ l’acqua scompare e poi riappare misteriosamente fatto sta che ormai ora sono 5 giorni e 5 notti che l’acqua e’ un vero e proprio miraggio, e con le temperature che sfiorano i 40° gradi immaginate il disagio. Ci appelliamo a chi e’ di competenza sperando che si possa risolvere questo problema al piu’ presto”.