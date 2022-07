Chiuso il reparto di terapia intensiva di Polistena, PD Palmi: “problemi atavici legati alla carenza di personale”

4 Luglio 2022 11:39

La nota del Segretario del Circolo PD Palmi, Dario Galletta sulla situazione dell’ospedale di Polistena

“Le recenti situazioni creatasi presso l’ospedale di Polistena che si sono materializzate con la chiusura del reparto di terapia intensiva, e il ridimensionamento di Cardiologia anch’esso a rischio chiusura, presso la struttura polistenese hanno dato ancora più risalto alle criticità in tema di sanità nella piana di Gioia Tauro. Problemi atavici legati alla carenza di personale a cui fanno da contrappeso la mancanza di adeguate strutture e servizi, che dovrebbero essere garantiti, ai Cittadini”. Lo afferma in una nota il Segretario del Circolo PD Palmi, Dario Galletta.

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla comunità polistenese per gli ultimi accadimenti e allo stesso tempo invitiamo il Governatore Occhiuto e la Commissaria dell’ASP di Reggio Calabria Di Furia a risolvere al più presto questo ennesimo problema non dimenticando le necessità, i bisogni, i diritti dei 156.830 residenti nei vari comuni painigiani”.

“Allo stesso tempo al Governatore e commissario straordinario per la Sanità della Regione Calabria Occhiuto chiediamo di collaborare fattivamente con l’amministrazione Comunale di Palmi, nonché con le varie Associazioni sul territorio, indipendentemente dall’orientamento politico incongruenza, ahinoi, più volte dichiarata durante i comizi elettorali da rappresentanti regionali locali”.

“Siamo sicuri che Occhiuto sarà il Governatore di tutti i cittadini Calabresi e non solo di chi lo ha votato per cui confidiamo nel Suo intervento, di concerto con la commissaria di Furia, in una rimodulazione del cronoprogamma relativo al Nuovo Ospedale della Piana dal quale si evincono ulteriori ritardi nell’inizio dei lavori nonché il rafforzamento, in termini di personale e servizi, del Pentimalli di Palmi – basti pensare che al Punto di Primo Intevento è presente un solo medico e due infermieri con le conseguenti ricadute sui turni lavorativi e sul’assistenza offerta – al fine di garantire il diritto alla sanità ai centociquantaseimilaottocentotrenta residenti nella Piana di Gioia Tauro. Centociquantaseimilaottocentotrenta!” conclude.