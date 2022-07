Primarie del Centro/Sinistra in Sicilia: vittoria di Chinnici, battuti Floridia e Fava | LIVE

23 Luglio 2022 22:54

Primarie del Centro/Sinistra in Sicilia: si è votato sino alle 22, vince il candidato del Partito Democratico

Caterina Chinnici, europarlamentare del Partito Democratico, ha vinto le primarie del Centro/Sinistra in Sicilia con oltre 13 mila voti, superando Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle che si attesta sui 10 mila voti e Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della regione siciliana, che sfiora i 7 mila voti. Sarà quindi l’esponente Dem la candidata che sfiderà il Centro/Destra e Sicilia Vera di Cateno De Luca. In totale hanno votato 30.640 persone on line mentre ai gazebo si sono recate circa 1.400 persone.

Sicuramente il terremoto avvenuto a Roma con la caduta del Governo Draghi ha creato delle crepe nell’area progressista con la divisione netta tra Pd e Movimento 5 Stelle, basti pensare che il segretario Dem, Enrico Letta, ha mandato in soffitta il “campo progressista”. Adesso c’è da capire cosa accadrà sull’Isola in vista delle regionali e se la coalizione reggerà all’urto delle politiche del 25 settembre.