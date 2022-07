Chi è Ivano Monzani, lo steward diventato un meme virale su Tik Tok

5 Luglio 2022 17:30

L’addetto alla sicurezza è diventato ormai un idolo del web per la sua reazione durante l’esibizione dei trapper al concerto LoveMi di Fede & Co.

E’ Ivano Monzani il nome dello steward del concerto Love Mi, organizzato da Fedez e J-Ax in piazza Duomo a Milano, che senza volerlo è diventato il meme con più visualizzazioni e utilizzato su Tik Tok. La vicenda è iniziata quando una persona presenta all’evento live ha ripreso inaspettatamente l’uomo mentre sul palco si stava esibendo Paky, rapper di Rozzano che già aveva sollevato indignazione con il suo video Rozzi, dove rappresentava la sua città tra droga, pistole e motorini con tre persone in sella che giravano per le strade. Il testo della canzone non l’ha proprio convinto e con evidenti gesti del volto a mostrato il proprio sdegno nei confronti di espressioni verbali gravi come “Figlio di p*****a, non f********o”, “La scena in Italia è piena di r*******i”.

Il video ha iniziato a far ridere il mondo del web, diventando virale nel giro di pochi giorni. L’addetto alla sicurezza, a sua insaputa, è diventato famoso, se non addirittura un idolo leggendo i commenti ai vari video che riprendono la scena in tutte le salse. “L’addetto alla sicurezza è il mio nuovo eroe”, “Noi come lui quando ascoltiamo questa musica”, “Siamo in molti a pensarla come te”, affermano in molti esaltando il gesto dello steward e prendendo le distanze dal testo della canzone di Paky. Il video ha raccolto quasi 4 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e sicuramente continuerà a salire ancora di interazioni.

Il concerto Love Mi è stato un grande successo di beneficienza

Come annunciato da Fedez, promotore dell’evento insieme a J-Ax, il concerto comunque ha totalizzato 130.000 euro, una cifra che è stata donata alla Fondazione Tog (Together To Go). Il marito di Chiara Ferragni ha ringraziato i partecipanti su Twitter: “grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per Fondazione Tog e per tutti i suoi bambini”. Fedez non è nuovo a iniziative benefiche, tanto che negli ultimi mesi la sua Fondazione è arrivata a raccogliere oltre 400.000 euro nei confronti di Together To Go. Il cantante, sempre attraverso i propri social, ha aggiunto che “l’obiettivo che mi sono posto è ancora lontano, non ci fermiamo qua e continueremo a donare”.