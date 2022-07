Centro: Patamia (Pel), ‘Pasquali e i suoi amici sanno solo denigrare’

9 Luglio 2022 16:43

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – ‘Geloso dell’irrilevanza a cui hanno condannato il Partito liberale italiano, Francesco Pasquali e i suoi sodali, dovrebbero pensare a costruire qualcosa di buono per il centro e per il movimento liberale, proprio come sta facendo Carlo Calenda. Purtroppo lui e i suoi amici azzeccagarbugli continuano, al contrario, ad attaccare e denigrare senza sforzarsi di esercitare minimante lo spirito costruttivo necessario per fare politica”. Lo afferma Francesco Patamia, presidente del Partito europei liberali.