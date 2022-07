Il Portavoce Occhiuto: “Cdm non ha impugnato alcuna legge Calabria”

28 Luglio 2022 20:30

Il Portavoce Occhiuto: “consiglieri Pd non sanno leggere, Cdm non ha impugnato alcuna legge Calabria”

“I consiglieri regionali del Partito democratico, presi nella foga di attaccare ad ogni costo il governo Occhiuto, non sono neanche in grado di leggere i comunicati di Palazzo Chigi. Eppure non è impresa complessa, basta scorrere il testo del governo con un minimo di attenzione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha esaminato 25 leggi delle Regioni e delle Province Autonome“. Così in una nota il portavoce del presidente della Regione Calabria.

“Ha deliberato di impugnare 3 leggi – una della Regione Piemonte, una della Regione Valle D’Aosta, e una della Regione Molise – e di non impugnare altre 22 leggi regionali, tra cui due della Regione Calabria: la n. 18 dell’08/06/2022 ‘Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi Pubblici locali dell’ambiente)’, e la n. 24 del 07/07/2022 ‘Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione consorzio Costa degli dei)’. I consiglieri dem hanno proprio bisogno di una vacanza, e forse anche di una visita oculistica”, conclude la nota.