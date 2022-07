Cateno De Luca in ginocchio alla Madonna di Tindari | VIDEO

25 Luglio 2022 22:10

Cateno De Luca in ginocchio alla Madonna di Tindari: “non solo un gesto di prostrazione ma di affidamento”

Prosegue la campagna elettorale di Cateno De Luca, candidato presidente di “Sicilia Vera”. Dopo la vittoria delle elezioni comunali a Messina, l’ex primo cittadino si è buttato a capofitto per diventare il “sindaco di Sicilia”. Durante una delle sue tappe per incontrare i cittadini, si è recato al Santuario di Tindari, arrivando all’altare in ginocchio, come si evince dal video in basso.

“Non solo un gesto di prostrazione ma di affidamento come si usa fare a Fiumedinisi con i viaggi in ginocchio in onore di Maria Santissima Annunziata”, afferma De Luca.