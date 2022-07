Catanzaro: Lamorgese firma convenzione per NUE in Calabria, presente anche il procuratore Gratteri

1 Luglio 2022 12:06

Sicurezza: a Catanzaro incontro Lamorgese-Gratteri in prefettura

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sta presiedendo da questa mattina nella Prefettura di Catanzaro il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Prima del Comitato, il ministro dell’Interno si e’ intrattenuto per un briefing ristretto con alcuni alti rappresentanti della magistratura, tra cui il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e delle forze dell’ordine presenti sul territorio. Stamattina, al suo arrivo nella Prefettura del capoluogo di regione, il ministro dell’Interno ha sottoscritto con la Regione Calabria il protocollo per l’attivazione del Nue 112.

La Lamorgese ha firmato la convenzione con la Regione Calabria per la creazione della struttura che ospiterà il NUE, Numero unico europeo. “E’ una soluzione di moderna tecnologia che semplifica la vita del cittadino – ha detto Lamorgese – garantisce tempi velocizzazione alla geolocalizzazione ed è fruibile anche dai sordomuti tramite app“. Per la regione Calabria a sottoscrivere il documento è stata la vicepresidente Giusi Princi. “Il presidente Roberto Occhiuto metterà a disposizione appositi locali presso la cittadella regionale di Catanzaro – ha detto la Princi – per questa importante struttura che avrà la dotazione di 12milioni i euro”. Subito dopo la ministra si è spostata a presiedere un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza“.