Catania, 32enne uccisa a coltellate nella propria abitazione: indagini su un minorenne

27 Luglio 2022 09:41

Il delitto è avvenuto nella zona del Castello Ursino ed è stato commesso nella serata di ieri

Una 32enne è stata uccisa ieri all’interno della sua abitazione a Catania, nella zona del Castello Ursino. Secondo quando si è apprende al momento è stata aggredita con diversi colpi di arma da taglio, in particolare sul collo e sulla schiena. Il suo corpo della donna, madre di due figli, è stato trovato a terra in una pozza di sangue dalla polizia avvertita da una telefonata al 112: l’allarme è stato lanciato da un familiare della vittima, preoccupato che la parente potesse essere in pericolo. Il delitto sarebbe stato commesso nella tarda serata di ieri, sta adesso indagando la squadra mobile.

Gli accertamenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, sono stati eseguiti in un primo momento sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna (la querela era poi stata ritirata), ma l’uomo è detenuto da tempo in un carcere della Sicilia. Le indagini degli investigatori si sono così concentrate anche su altri possibili sospettati, compreso un minorenne. Ed è proprio su quest’ultimo soggetto che ci si sta concentrando maggiormente: la Procura distrettuale, evidentemente spinta da qualche dettaglio particolare, ha trasmesso il fascicolo a quella per i minorenni di Catania.