Cassa Regionale chiusa, Merlino: “inefficienza della Regione Sicilia provoca la chiusura di aziende e ricorso all’usura” | VIDEO

22 Luglio 2022 09:36

Cassa Regionale ancora chiusa, Merlino (Nuova Dc): “inefficienza della Regione Sicilia provoca la chiusura di aziende e ricorso all’usura. Regione sblocchi situazioni per aiutare gli operatori economici del territorio”

“Momenti davvero complicati per i professionisti, le aziende e le cooperative siciliane, che oltre a dover affrontare il caro bollette, l’emergenza Covid 19 e l’aumento della materie prime, nel nostro territorio, per l’inefficienza della Regione, devono far fronte anche alle mancate erogazioni della Cassa Regionale, ente che paga i servizi che la Regione acquista, ancora chiusa con ritardi inspiegabili. Questo ritardo potrebbe portare al fallimento tanti imprenditori onesti e potrebbe gettare sul lastrico centinaia di lavoratori. E chi vuole mantenersi in regola, spesso è costretto, per far fronte alle spese, a rivolgersi agli usurai”. Lo ha detto il responsabile provinciale infrastrutture, trasporti e Isole Eolie della Nuova Dc Salvatore Merlino, candidato del partito alle prossime elezioni regionali.

“La Cassa Regionale – prosegue Merlino – doveva essere aperta a febbraio e invece ancora a fine luglio non è operativa e quindi non paga a centinaia di persone le prestazioni e i servizi forniti alla Regione. Tutto questo sta causando problemi indicibili per centinaia di operatori economici, che purtroppo, per restare nel settore del lavoro senza licenziare nessuno e pagare i contributi e gli oneri connessi all’attività lavorativa, non possono ricorrere al credito delle Banche perché sono in scopertura grazie alla Cassa che non paga e non hanno nemmeno i soldi che vantano dalla Regione. Sono quindi costretti a farsi prestare i soldi da qualcuno, spesso a tassi usurai. Si alimenta quindi il mercato dell’usura questo lo dobbiamo anche in parte alla Regione siciliana. Mi auguro che presto l’Ente si renda conto di questi problemi ed intervenga perché gli operatori economici sono stremati”.