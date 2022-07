Carburanti, prezzi in picchiata di benzina e gasolio

22 Luglio 2022 09:10

Carburanti: prezzi alla pompa di benzina e gasolio in picchiata, sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati

Prezzi alla pompa di benzina e gasolio in picchiata, sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Benzina self service a 1,96 euro/litro i media nazionale, gasolio a 1,92. Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP. Per Q8 registriamo un calo di un cent/litro sulla verde e di 2 sul diesel. Per Tamoil -2 e -2.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,966 euro/litro (-8 millesimi, compagnie 1,969, pompe bianche 1,958), diesel a 1,925 euro/litro (-6, compagnie 1,927, pompe bianche 1,920). Benzina servito a 2,104 euro/litro (-8, compagnie 2,147, pompe bianche 2,019), diesel a 2,066 euro/litro (-6, compagnie 2,108, pompe bianche 1,982). Gpl servito a 0,820 euro/litro (-1, compagnie 0,829, pompe bianche 0,810), metano servito a 2,213 euro/kg (+6, compagnie 2,231, pompe bianche 2,199), Gnl 2,159 euro/kg (-2, compagnie 2,196 euro/kg, pompe bianche 2,134 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,064 euro/litro (servito 2,299), gasolio self service 2,030 euro/litro (servito 2,271), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,253 euro/kg, Gnl 2,199 euro/kg.