Carburanti, prezzi in calo: fa eccezione il Gnl | DATI

4 Luglio 2022 11:15

Prezzi dei carburanti in calo in Italia: benzina, gasolio e Brent al ribasso, fa eccezione il Gnl

Forte rimbalzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati venerdì, in particolare per quanto riguarda il gasolio, dopo una settimana di cali praticamente ininterrotti. Prezzi dei carburanti in discesa con la notevole eccezione del Gnl: la media nazionale dei prezzi praticati della benzina in self service scende sotto 2,06 euro/litro, gasolio a 2,02. Brent a 111 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,058 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 2,064, pompe bianche 2,036), diesel a 2,022 euro/litro (-13, compagnie 2,025, pompe bianche 2,015). Benzina servito a 2,191 euro/litro (-6, compagnie 2,236, pompe bianche 2,103), diesel a 2,157 euro/litro (-11, compagnie 2,200, pompe bianche 2,073). Gpl servito a 0,825 euro/litro (-2, compagnie 0,834, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,865 euro/kg (-20, compagnie 1,987, pompe bianche 1,848), Gnl 2,036 euro/kg (+75, compagnie 2,019 euro/kg, pompe bianche 2,048 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,145 euro/litro (servito 2,380), gasolio self service 2,113 euro/litro (servito 2,356), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,191 euro/kg, Gnl 2,019 euro/kg.