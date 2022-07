Carburanti, prezzi di benzina e gasolio in forte calo

20 Luglio 2022 09:18

Nuovo giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Benzina self service a 1,98 euro/litro i media nazionale, gasolio sotto 1,94

Nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati, nuovo giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Benzina self service a 1,98 euro/litro i media nazionale, gasolio sotto 1,94. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Q8.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,980 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,983, pompe bianche 1,974), diesel a 1,936 euro/litro (-4, compagnie 1,937, pompe bianche 1,933). Benzina servito a 2,119 euro/litro (-4, compagnie 2,161, pompe bianche 2,035), diesel a 2,078 euro/litro (-3, compagnie 2,120, pompe bianche 1,994). Gpl servito a 0,821 euro/litro (+1, compagnie 0,830, pompe bianche 0,810), metano servito a 2,201 euro/kg (+4, compagnie 2,224, pompe bianche 2,183), Gnl 2,160 euro/kg (-6, compagnie 2,193 euro/kg, pompe bianche 2,137 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,083 euro/litro (servito 2,319), gasolio self service 2,042 euro/litro (servito 2,285), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,259 euro/kg, Gnl 2,199 euro/kg.