Capo d’Orlando, cresce il turismo da diporto: la visita di Musumeci

21 Luglio 2022 13:45

Questa mattina il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato in visita al porto di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. “Dalla direttrice Enza di Raimondo ho appreso con piacere della costante crescita del turismo da diporto e del ritorno dei vacanzieri stranieri. Ho voluto approfittare infine per incontrare gli addetti dell’ufficio turistico della Regione, all’interno del porto, e scambiare con loro alcune impressioni”, ha scritto il governatore tramite il proprio account social. Il porto di Capo d’Orlando rappresenta un gioiello per l’isola intera, avendo ottenuto per il secondo anno consecutivo la “Bandiera Blu” come approdo turistico. E’ uno dei due approdi siciliani, tra gli 82 selezionati, presenti nella lista, insieme al Marina di Nettuno a Messina.

“E’ una struttura all’avanguardia – aveva già evidenziato in passato Musumeci – che fa onore alla Sicilia. E’ curata nei particolari, con una qualità di servizi che fa la differenza. C’è una gestione attenta e accorta. Diventerà, anzi già lo è, un porto modello. Questa è la Sicilia che mi piace, la Sicilia dell’imprenditoria che sa scommettere, la Sicilia che crede che quest’Isola possa e debba avere un futuro, anche turistico”. E così anche oggi il governatore ha incontrato i vertici della società di gestione e visitato i locali destinati alle attività ricettive, alla ristorazione e alle esposizioni.