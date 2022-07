Cannizzaro su Draghi: “è stato lui a rompere con il Centro/Destra. La Sinistra ha paura delle elezioni”

22 Luglio 2022 22:10

Cannizzaro su Draghi: “è stato lui a rompere col Centro/Destra, non viceversa, nonostante il costante apporto e sebbene siano stati i CinqueStelle ad aprire la crisi”

La fine del governo Draghi ha provocato una vera e propria bufera nella politica italiana che ha causato lo scioglimento delle Camere ed il voto anticipato (si voterà il 25 settembre). Il deputato di Reggio Calabria di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha commentato: “sono qui perché me l’hanno chiesto gli italiani, era iniziata così l’era Draghi. È finita con un discorso in Senato spudoratamente pro-PD e Sinistra, che certo non mirava al bene degli italiani né all’equilibrio tra partiti. È stato lui a rompere col Centro/Destra, non viceversa, nonostante il costante apporto e sebbene siano stati i #CinqueStelle ad aprire la crisi. A dirla tutta, credo proprio sia stato fatto volutamente”.

“Cosa si può dire a Draghi per pragmatismo, preparazione, credibilità? Nulla da eccepire. Finché non si è prestato ai giochetti di potere sinistroidi, col benestare di Mattarella. Allora meglio andare al voto e far decidere agli italiani chi deve governare, senza stare a ricatti e capricci di uno o dell’altro. Basta Paura delle elezioni? Noi no. Le Sinistre invece Sì, che stanno al governo da oltre un decennio senza aver mai vinto elezioni e senza aver mai dato stabilità al Paese. Centro/Destracompatto! Siamo già al lavoro per un grande programma attorno a cui costruire un governo STABILE, cercando di non disperdere quanto di buono fatto in questi mesi (soprattutto grazie a noi) dal governo Draghi“, conclude Cannizzaro.