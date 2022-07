Cannabis: Ravetto, ‘Della Vedova contro Draghi non contro Lega’

11 Luglio 2022 22:03

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Con le sue dichiarazioni sulla necessità di legalizzare la cannabis, Della Vedova non si pone contro la Lega, ma contro Draghi. è proprio il Governo, infatti, sul suo sito ufficiale ad essere schierato apertamente contro questa droga definendola psicoattiva, neurotossica e pericolosa per la salute mentale e fisica. Qui non si tratta di cedere a ‘barricate sovraniste’, ma di mettere uno stop definitivo a questa follia dannosa per la salute dei nostri giovani”. Lo afferma Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega.