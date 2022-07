Camporese alla Reggina: l’omaggio della Lega B | FOTO

22 Luglio 2022 13:54

I canali social della Lega B incensano il difensore ex Pordenone e Cosenza per il suo passaggio alla Reggina

La Lega B celebra Michele Camporese per il suo passaggio alla Reggina. Il centrale difensivo ha firmato con il club amaranto un triennale salutando così Pordenone (squadra che deteneva il possesso del cartellino) e il Cosenza (dove ha militato nell’ultima stagione). E’ proprio nel periodo di militanza in Calabria che il classe 1992 si è guadagnato l’appellativo di “difensore goleador”: realizzate ben 5 reti di testa nelle 13 apparizioni stagionali coi lupi, play out compresi.

“Air Camporese” lo incensa adesso la Lega B realizzando una splendida grafica con il calciatore che indossa la maglia amaranto e colpisce la sfera di testa facendo canestro in un tabellone da basket.