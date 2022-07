Campo Calabro, l’associazione primavera campese apre il tesseramento 2022

1 Luglio 2022 10:36

Campo Calabro, l’Associazione Sociopolitica e Culturale avvia la campagna associativa

Partirà nei prossimi giorni, la nuova campagna associativa dell’Associazione Primavera Campese. Una campagna di tesseramento particolarmente significativa che prende il via giorno 3 Luglio e si concluderà Sabato 9 Luglio. Il comitato organizzativo – nato in occasione della riorganizzazione dell’associazione dopo le dimissioni dalle cariche dirigenziali per incompatibilità del Presidente Giovanni Richichi e del Vice Rocco Messineo, entrambi eletti in Consiglio Comunale – si appresta ad avviare la campagna di tesseramento per far crescere l’associazione e continuare quel cammino di costruzione già intrapreso, cercando di occupare quegli spazi che il comitato organizzativo ritiene indispensabili; quegli spazi dove cultura, politica e solidarietà si incontrano con la partecipazione popolare e con un’unica finalità: il benessere dei singoli e della comunità.

Continueremo ad attivarci – continua il comitato – attraverso un lavoro culturale significativo per la comunità Campese e per tutta la Vallata, lo faremo grazie all’impegno e all’entusiasmo delle tante ragazze e ragazzi, uomini e donne ponti ad aderire all’associazione che hanno già manifestato il desiderio di partecipare per rafforzare la coesione che Primavera Campese ha già dimostrato in questi 2 anni di attività. Il luogo del tesseramento sarà la sede di Primavera Campese in via Tenente Galimi 3 a Campo Calabro (RC), il tesseramento avverrà nella fascia oraria dalle 19.30 alle 22.30 tutte le sere per i giorni che vanno da Domenica 3 Luglio a Sabato 9 Luglio 2022.

Abbiamo voglia di partecipazione, libera e seria, vogliamo con passione e impegno continuare ad operare, al fine di lasciare un segno del nostro passaggio con l’intento di arricchire i nostri luoghi e le nostre comunità , puntando sempre verso nuovi e più ambiziosi traguardi.