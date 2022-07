Campionati Italiani tiro a Castellarano, Anastasia Poerio Piterà oro per Arcieri Club Catanzaro Lido

27 Luglio 2022 11:54

Anastasia Poerio Piterà, del team Arcieri Club Catanzaro Lido, vince la medaglia d’oro nell’individuale compound allieve

Doppio fine settimana da incorniciare quello vissuto dagli Arcieri Club Lido negli appuntamenti sportivi di caratura nazionale che si sono svolti il 17 e il 24 luglio rispettivamente a Lanciano e Castellarano. Il primo, il campionato Italiano Pararchery ha visto protagonista l’arciere Fuscaldese Gorizia Anna Novello, che reduce dei successi sportivi regionali è stata tra le protagoniste nei campionati di divisione e classe compound seniores. Il risultato ottenuto, in una giornata di caldo torrido, per come affermato dal mister Poerio Piterà Edoardo, ci fa ben sperare per il futuro.

Infatti, continua il mister, il cammino intrapreso con la nostra atleta sembra quello giusto, i progressi sportivi sono tangibili e il quarto posto in qualifica, confermato agli scontri per gli assoluti, ma soprattutto l’ottima prestazione, ci stimola a continuare nel cammino intrapreso, certi di poter fare sempre meglio in vista delle nuove sfide sportive che ci attendono.

Ma le soddisfazioni per il team di Catanzaro Lido non finiscono qui, infatti nel week end appena trascorso, l’allieva Anastasia Poerio Piterà conferma il primo posto e l’oro ottenuto lo scorso anno ad Abbadia San Salvatore nell’arco nudo ai campionati italiani tiro di campagna. Quest’anno, però, cambiamo divisione, poiché per scelta tecnica sia dell’atleta che dello staff tecnico del settore giovanile la cui organizzazione è affidata a Demasi Pasquale, porta la giovane Anastasia a scegliere per la competizione l’arco compound. Il finale gara segna un totale di 371 punti, che valgono il titolo italiano e l’oro individuale compound allieve.

Il mister Poerio Piterà Edoardo, si dice anche in questo caso soddisfatto, abbiamo lavorato l’intera stagione per le qualifiche a questi campionati italiani, abbiamo fatto centinaia di chilometri fino a Matera e Montemiletto per svolgere le gare che ci servivano per le qualifiche, ma alla fine tutto il tempo speso e tutte le energie hanno dato alla nostra atleta le soddisfazioni che si merita, conquistando minuti di podio indimenticabili.

I ringraziamenti da parte di tutto lo staff del Club Lido vanno soprattutto a chi ci supporta in tutte queste trasferte, ed in particolare a Francesco Quaglia, che ormai è un tassello importante per il nostro team, il quale è sempre disponibile a collaborare attivamente con la nostra società, investendo tempo prezioso per il successo dei nostri atleti. Un altro particolare ringraziamento va anche a Sergio Bonavita (Comitato Calabria) che ha voluto complimentarsi con la allieva del Club Lido contattandoci personalmente tramite il Mister societario.