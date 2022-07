Il viaggio del Camper di Rai 1 tra Scilla, Capo Vaticano, Tropea, Zambrone, Pizzo e Amantea

30 Luglio 2022 12:50

Rai: Camper tra le perle della Calabria

Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, per la settimana dall’1 al 5 agosto prosegue in Calabria, a partire dalle 11.30. Elisa Silvestrin viaggera’ insieme ai camperisti della settimana tra Scilla, Capo Vaticano, Tropea, Zambrone, Pizzo e Amantea. Monica Caradonna andra’ alla scoperta delle eccellenze gastronomiche di questa terra: ‘nduja e pecorino, cipolla di Tropea, morzello e pitta, caciocavallo e patata della Sila. Gloria Aura Bortolini, invece, sara’ la guida dei piccoli borghi gioiello, come Pentedattilo, Briatico, Badolato, Santa Severina, Morano Calabro. Francesco Gasparri ripercorrera’ gli antichi sentieri della transumanza dalla Puglia fino all’Abruzzo. Il racconto delle spiagge italiane e’ affidato a Maria Elena Fabi, che sara’ sulle rive della Liguria: Varazze, Sanremo, Imperia, Alassio, Finale Ligure. ln studio la sfida di cucina della “vecchia trattoria” vedra’ protagoniste una squadra della Campania e una della Valle D’Aosta. A giudicarle, Federica De Denaro. Non mancheranno i due appuntamenti settimanali con Massimo Martinelli, per ripercorrere i ricordi delle estati piu’ belle con aneddoti, curiosita’, filmati e conoscere il meteo della settimana.