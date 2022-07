Campagna abbonamenti Reggina, splendida iniziativa: prezzi agevolati per le tifose

24 Luglio 2022 19:14

La Reggina ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere la parte femminile del tifo amaranto

Continua la vendita degli abbonamenti in casa Reggina per la stagione di Serie B 2022/23. Dopo l’ottima partenza registrata nella prima settimana, con oltre 1300 sottoscrizioni, la società amaranto ha organizzato una splendida iniziativa per la parte femminile della tifoseria. L’idea era già stata annunciata dal presidente Marcello Cardona nell’intervista pubblicata sullo speciale del Corriere dello Sport dedicato al patron Felice Saladini, nel pomeriggio di oggi sono stati anche comunicati i dettagli. La nuova dirigenza si è insediata da pochi giorni al Centro Sportivo Sant’Agata, ma si sta certamente dimostrando molto sensibile ad importante tematiche sociali. Di seguito la nota con tutte le info sulla particolare promozione:

“Rispetto, unione e condivisione, per un percorso che mai si discosterà da valori autentici, sia nel corso dell’evento calcistico che nella vita di tutti i giorni . La Reggina 1914, favorevolmente colpita dal numero di donne che hanno aderito alla prima settimana riguardante la campagna abbonamenti, ha deciso di attivare una ulteriore iniziativa, interamente dedicata alle tifose. Perché le donne, proprio come le nostre bandiere, rivestono da sempre un ruolo centrale, fonte dei sentimenti più nobili e puri“.

I prezzi

Questi i nuovi prezzi che, a partire dalle ore 15:00 di domani, lunedì 25 luglio, saranno riservati alle donne:

Curva Sud e Nord: 113 euro

Tribuna Est: 216 euro

Tribuna Ovest Laterale: 292 euro

Tribuna Ovest Centrale più grande: 389 euro

Tribuna Vip: 864 euro

N.b.: Il costo si intende di diritto di prevendita.

Agevolazioni per le tifose che hanno già acquistato l’abbonamento

“Per andare incontro anche alle donne che hanno sottoscritto l’abbonamento durante la prima settimana, pagando così un prezzo maggiorato, il club metterà a disposizione alcuni voucher, la cui consegna darà diritto a delle agevolazioni che saranno rese note nel dettaglio a partire dal mese di agosto”.