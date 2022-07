Campagna abbonamenti Reggina, Cardona: “lanceremo iniziative per famiglie, ragazzi e donne”

23 Luglio 2022 13:38

Sui dati fatti registrare dalla campagna abbonamenti, il presidente della Reggina ritiene che sia “partita molto bene”

La campagna abbonamenti “è partita molto bene. Ora lanciamo iniziative e prezzi mirati per i ragazzi, le famiglie e le donne: a fine novembre, quando la Lega B promuoverà l’iniziativa contro i femminicidi e la violenza di genere, la Reggina sarà in prima fila per sostenerla. La Reggina vuole essere sinonimo di impegno civile, in linea con i progetti della nuova proprietà”. E’ quanto afferma il presidente Marcello Cardona nel corso dell’intervista di Xavier Jacobelli pubblicata questa mattina sullo speciale del Corriere dello Sport dedicato alla nuova Reggina del parton Felice Saladini.

Quanto ai giocatori, il messaggio è stato chiaro: “faremo di tutto perché qui vi sentiate a casa. L’ho ripetuto anche agli ultimi due ragazzi appena arrivati: la sera, quando telefonate ai vostri, dite loro che li aspettiamo a Reggio perché vedano in quale piazza accogliente avete deciso di vivere e giocare a calcio”.