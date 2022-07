Serie B: il calendario completo della stagione 2022/2023

15 Luglio 2022 21:13

E’ stato sorteggiato il calendario della Serie B per la stagione 2022/2023: tutte le sfide dalla 1ª alla 38ª giornata

E’ stato sorteggiato, questa sera a Reggio Calabria, il calendario della Serie B per la stagione sportiva 2022/2023. Nella meravigliosa location dell’Arena dello Stretto sono state quindi presentate tutte le sfide che animeranno il campionato cadetto, un torneo che si preannuncia avvincente per le squadre che lo compongono, con molte di loro in competizione per la promozione diretta in Serie A. Il via è previsto nel weekend del 13 e del 14 agosto 2022, anche se il primo match si disputerà in anticipo venerdì 12 agosto. Saranno già 3 le giornate di campionato che si giocheranno ad agosto. La Serie B 2022-2023, inoltre, non osserverà nessuna pausa durante il Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre): in quel periodo sono in programma le giornate dalla 15^ alla 18^.

La prossima Serie B, definita il ‘campionato degli italiani’, avrà ben 14 regioni rappresentate: 3 squadre dall’Emilia Romagna, 2 da Lombardia, Veneto, Umbria e Calabria, 1 da Trentino Alto-Adige, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia. Oltre alla Reggina e al Cosenza, il Sud esulta per il ritorno in categoria di piazze importanti come Palermo e Bari. In alto, con gallery scorrevole, il calendario completo dalla 1ª alla 38ª giornata.