Reggio Calabria, ospiti speciali alla presentazione dei calendari di Serie B: ci sono anche “Gli Autogol”

15 Luglio 2022 12:02

Tra gli ospiti di questa sera all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, per la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B, ci sono anche “Gli Autogol”

Una serata senza dubbio molto bella e affascinante, quella che si terrà alle 20.30 all’Arena “Ciccio Franco”. E’ infatti tutto pronto per la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B. La lega del campionato cadetto ha scelto quest’anno Reggio Calabria e il suo splendido scenario sullo Stretto per salutare la nuova proprietà amaranto e le 20 partecipanti di quella che viene considerata una Serie A2. La vetrina è importante anche per gli ospiti attesi, soprattutto i rappresentanti dei club ma anche giornalisti a livello nazionale che “proietteranno” la città in tutta Italia.

Non solo figure istituzionali, però, ma anche degli ospiti d’eccezione, stimati e apprezzati soprattutto dalla fascia d’età un po’ più giovane: presenti questa sera alla cerimonia, infatti, anche “Gli Autogol”, il noto trio di comici sul calcio che da ormai un po’ di anni ha saputo farsi spazio nel mondo social tra sketch ironici e simpatiche imitazioni dei personaggi più svariati del mondo del pallone.