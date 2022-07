Calendari Serie B a Reggio Calabria: l’11 è troppo vicino, si valuta altra data. E le serate saranno due

5 Luglio 2022 18:26

Slitterà di qualche giorno la cerimonia di presentazione dei calendari della Serie B 2022-2023, che si svolgeranno all’Arena di Reggio Calabria dopo la decisione della Lega

La Lega Serie B ha scelto Reggio Calabria per ospitare la cerimonia di presentazione dei calendari della Serie B 2022-2023, che avrà inizio a metà agosto. La decisione è ricaduta sulla città di una delle partecipanti, la Reggina, rappresentata dalla nuova proprietà con a capo Felice Saladini e con il neo Presidente Marcello Cardona. La data, però, potrebbe leggermente slittare rispetto alla prima ipotizzata, quella di lunedì 11 luglio.

La decisione su Reggio (che ha “battuto” Como”) è arrivata ieri, come confermato su StrettoWeb e ribadito dai due Sindaci f.f. quest’oggi, ma il tempo a disposizione per organizzare il tutto entro lunedì è poco, meno di una settimana. Per questo motivo, molto probabilmente sarà la serata di venerdì 15 quella deputata ad ospitare la cerimonia, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Lo storico simbolo al centro della Via Marina verrà “bloccato” per due sere, il 14 e il 15. Nella sera di giovedì, quella precedente alla presentazione dei calendari, verranno infatti effettuate delle prove di simulazione dei sorteggi, affinché tutto sia perfetto per il giorno dopo. E a Reggio Calabria non resta che l’attesa di un grande e bell’evento, sperando che sia di buon auspicio per la nuova stagione dei colori amaranto.