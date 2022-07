15 Luglio 2022 13:10

Meteo: nel fine settimana caldo senza eccessi nello Stretto di Messina con temperature in lieve aumento

Sarà un fine settimana di metà Luglio all’insegna del bel tempo in Calabria e Sicilia con temperature estive ed in lieve aumento. Nell’Area dello Stretto tra Reggio e Messina caldo, non eccessivo, e sole saranno i protagonisti di sabato e domenica dove le persone sicuramente si riverseranno sulle spiagge per qualche ora di relax. Tutto in linea con le previsioni ben descritte da MeteoWeb.

L’Italia sta vivendo un Luglio particolarmente gradevole: ieri, doveva essere l’inizio di una “terribile ondata di caldo africano” secondo le previsioni meteo strillate sui grandi giornali nei giorni scorsi, e invece la temperatura è mite senza eccessi al Sud dove le temperature sono addirittura 3°C inferiori rispetto alle medie del periodo.