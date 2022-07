2 Luglio 2022 20:10

Allerta caldo in Sicilia: codice rosso per incendi in 3 province

Il caldo imperversa al Sud con temperature estremamente elevate. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi, valido per la giornata di domani, domenica 3 luglio. Allerta rossa per rischio incendi in 3 province: Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

Per quanto riguarda il caldo, che sta creando enormi problemi, allerta rossa per le città di Catania e Messina.