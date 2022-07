Calciomercato Reggina, è ufficiale l’arrivo di Luigi Canotto: il comunicato del club

25 Luglio 2022 13:00

Una nuova pedina nello scacchiere di Pippo Inzaghi: la Reggina ufficializza l’arrivo dell’esterno offensivo Luigi Canotto

Si è aggregato al gruppo squadra nella cena di ieri sera, all’aperto in Piazza Duomo, un momento di relax per compattare il gruppo in vista dell’ormai prossimo esordio stagionale, dunque si attendeva solo l’ufficialità arrivata da pochi minuti: Luigi Canotto è un nuovo calciatore della Reggina. Si tratta di un gradito ritorno per l’esterno offensivo calabrese, nato a Rossano, cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili amaranto. Un figlio del Sant’Agata che torna in riva allo Stretto ed andrà a rinforzare la rosa del tecnico Filippo Inzaghi. Il classe ’94 andrà a ricoprire il ruolo di ala offensiva nel 4-3-3.

Nel comunicato diramato dalla Reggina attraverso il proprio sito ufficiale si legge: “Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Canotto, proveniente dal Frosinone Calcio. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale. A Luigi un caloroso bentornato nella famiglia amaranto”.