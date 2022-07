Calciomercato Reggina, il riepilogo: da Gagliolo a Folorunsho. E quante ufficialità in stand-by

19 Luglio 2022 16:33

Il ds Taibi è scatenato sul mercato ma non sono ancora arrivate le ufficialità: priorità ai portieri così da poter dare ad Inzaghi una prima base di gruppo squadra al completo

Sono ore calde in casa Reggina sul fronte calciomercato. Il ds Massimo Taibi è impegnato su diverse trattative e alcuni colpi in entrata sono in procinto di essere definitivamente ufficializzati. Al momento l’unico contratto che è stato depositato, presso gli uffici della Lega B, è quello del giovane Lorenzo Di Stefano. Il talentuoso attaccante classe 2002 è stato acquistato a titolo temporaneo dalla Sampdoria, si attende anche il comunicato della società amaranto. Per lui sarà la prima esperienza tra i professionisti dopo le ottime annate in Primavera. Ma non finisce qui perché il direttore amaranto sembra avere pronti altri nomi da portare presto alla corte del neo allenatore Filippo Inzaghi.

“La Reggina è scatenata sul mercato”, titola anche Sky Sport. La nota emittente televisiva scrive: “dopo aver chiuso per Riccardo Gagliolo, vuole chiudere la trattativa anche per Luca Mazzitelli del Monza e per il ritorno di Michael Folorunsho con il Napoli”. Tutti e tre i calciatori sono gestiti dall’agente Gabriele Giuffrida, in queste ore frequentemente in contatto con Taibi per risolvere gli affari. Per Gagliolo, in scadenza con la Salernitana, sarebbe già stato trovato l’accordo per un triennale. Il centrale ha alle spalle ben 142 presenze in Serie A e 135 in B, sarebbe un bel colpo per una difesa che con Cionek punterebbe molto sull’esperienza. L’ex Parma, inoltre, può essere adattato nel ruolo di terzino sinistro.

Inoltre, la formazione amaranto aspetta in riva allo Stretto l’arrivo dei portieri. Sembra essere fatta per l’arrivo dei portieri: Simone Colombi dal Parma e Federico Ravaglia dal Bologna, sono entrambi stati soffiati dal corteggiamento della Sampdoria. Al momento al Sant’Agata l’unico portiere presente il rosa è Lofaro, quindi si sta cercando di dare priorità a queste operazioni per iniziare a dare a mister Inzaghi una prima ossatura di squadra che possa iniziare ad essere testate nelle imminenti amichevoli estive, anche queste messe in attesa.