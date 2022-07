La Reggina è un cantiere aperto: quanti in partenza e cosa aspettarsi dal mercato, il punto

22 Luglio 2022 12:43

Il ds Massimo Taibi è impegnato su un doppio fronte: quello delle cessioni per sistemare gli esuberi e quello delle entrare per puntellare la squadra in base alle necessità di mister Inzaghi

Una prima base di squadra il mister Pippo Inzaghi ce l’ha già a disposizione, ma la Reggina è ancora un cantiere nel pieno del lavori. Calciatori che arrivano ed altri che partiranno: sono tante le trattative su cui il ds Massimo Taibi dovrà lavorare in queste settimane. Il direttore amaranto ha chiuso in questi giorni diversi colpi in entrata, tra giovani di belle speranze (Di Stefano su tutti) e pedine di esperienza (Camporese e Obi), ma la strada del calciomercato è ancora lunga. Ogni reparto, escluso quello dei portieri che si è completato con le firme di Colombi e Ravaglia (prestito), resta in attesa di essere puntellato.

In difesa manca ancora un terzino destro di ruolo con Loiacono che probabilmente non basta dopo l’addio di Lakicevic e Situm (possibile partente) ha caratteristiche troppo offensive per un reparto a quattro. Al centro Cionek, Camporese, Aya sono calciatori di esperienza, quest’ultimo dovrebbe essere ceduto per far spazio all’arrivo di Gagliolo, con cui la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Dalla Fiorentina sta per arrivare Dutu (contratto già depositato in Lega), mentre il giovane Franco potrebbe essere ceduto in prestito in Serie C. A sinistra Giraudo è confermato, aspetta un compagno di ruolo, che non dovrebbe essere l’ala classe 2001 Pierozzi (anche per lui contratto depositato) perché dalle caratteristiche prettamente d’attacco.

Il centrocampo è tutto in fase di costruzione: senza Bianchi (al Cesena), Cortinovis (rientrato all’Atalanta) ed Hetemaj (partito già a fine dello scorso campionato) sono diversi i calciatori che serviranno per completare la mediana. L’unica certezza al momento è Obi, visto che Crisetig e Bellomo hanno offerte da compagini di cadetteria e la loro permanenza non può essere al momento assicurata. I vari Gavioli, Eijaki, Liotti, Faty e Marcucci non danno certezze di titolarità ed alcuni di loro sicuramente sono con le valigie pronte. Il ds Taibi è al lavoro per portare in riva allo Stretto il colpaccio Valzania, ma anche col Monza si tratta per Mazzitelli.

Anche l’attacco è in fase di modifiche: volendo provare ad immaginare un terzetto, al momento lo schieramento potrebbe essere Montalto (con Di Stefano primo ricambio) al centro con Rivas e uno tra Menez, Ricci e Situm sugli esterni. Laribi non dovrebbe restare a Reggio Calabria, salvo Inzaghi non dovesse riuscire a valorizzarlo dopo la deludente annata dello scorso anno. Il grave infortunio capitato a Galabinov scompone sicuramente i piani e dovrà far sorgere nuove valutazioni. In base alle partenze che il ds Taibi riuscirà a completare, potrebbero entrare almeno un esterno (si era fatto il nome di Insigne) e un attaccante centrale.