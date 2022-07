Nino Barillà apre alla Reggina, l’agente: “vuole chiudere la carriera a Reggio”

13 Luglio 2022 21:15

Il procuratore di Antonino Barillà, Danilo Caravella, si apre pubblicamente alla Reggina e lancia un messaggio: “il suo sogno è quello di chiudere la carriera con la maglia amaranto, dove tutto è iniziato”

Da almeno due anni, da quando la Reggina è tornata in Serie B, ad ogni sessione di calciomercato viene accostato il nome di Nino Barillà agli amaranto. Poi, però, una volta Monza e una Alessandria. Ora, l’esperto calciatore reggino è svincolato, sta cercando squadra e in questi giorni si trova in riva allo Stretto. Altro accostamento? Ebbene sì. Ma questa volta è il suo agente, Danilo Caravello, ad uscire pubblicamente, lanciando un messaggio.

“Non è più un segreto – ha detto il procuratore a Pianeta Serie B – che il suo sogno sia quello di chiudere la carriera con la maglia della Reggina, dove tutto è iniziato. Ha un grande senso di appartenenza, ma è necessario che ci sia la volontà di entrambe le parti. Al momento non c’è stato alcun contatto, è comprensibile: gli amaranto hanno risolto da poco i problemi societari e soltanto ieri hanno dissipato il dubbio sulla guida tecnica scegliendo Filippo Inzaghi. Credo che da oggi possano iniziare a pensare al mercato, magari ci sarà un’evoluzione in tal senso”. Si attendono novità, dunque. Com’è noto, l’asticella sugli obiettivi è cambiata dopo l’arrivo di Superpippo, e il calciatore ha deciso di aprirsi al club in cui è cresciuto. Ora spetta alla società.