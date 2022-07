Calciomercato Reggina: fatta per il nuovo portiere. Una trattativa aperta con la Fiorentina, mentre Barillà…

18 Luglio 2022 11:42

La Reggina si è assicurata in porta Colombi del Parma, si attendono novità anche per Obi e Camporese

Finalmente anche la Reggina è entrata nel vivo delle trattive di calciomercato. Dopo aver messo a segno il primo colpo dell’era Saladini con l’ufficialità di Lorenzo Di Stefano, giovanissimo attaccante della Sampdoria, il ds Massimo Taibi è riuscito a chiudere per un nuovo affare in entrata: in porta arriva infatti Simone Colombi, estremo difensore del Parma, classe ’91. Gli amaranto sono riusciti a superare la concorrenza del club blucerchiato, che gli avrebbe assicurato un’esperienza in massima serie. Il portiere, però, ha dato il suo “ok” per l’approdo in riva allo Stretto, dove avrebbe garantito maggiore spazio e minutaggio. Per il momento, sempre per quanto riguarda un ruolo tra i pali, la situazione legata ad Alessandro Micai è in stand-by, trapela meno ottimismo rispetto a qualche giorno fa perché sembrerebbe essere più vicino il classe ’99 Federico Ravaglia, di proprietà del Bologna.

In chiusura poi dovrebbe essere anche la trattativa instaurata con la Fiorentina per il difensore classe 2002 Eduard Dutu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane rumeno potrebbe raggiungere con la formula del prestito secco la corte di mister Filippo Inzaghi dopo la stagione in prestito lo scorso anno all’Aquila Montevarchi. Per lui, in Serie C, collezionate 26 presenze. Si attendono passi in avanti, inoltre, nelle operazioni che porterebbero in Calabria Camporese e Obi, i contatti sono intensi e si potrebbe chiudere a breve. Si complica la pista che porta a Nino Barillà: da indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nessun contatto è avvenuto ad oggi tra Taibi e il suo procuratore Danilo Caravello. Il centrocampista di origini reggine ha chiaramente espresso il volere di chiudere la carriera con la maglia della Reggina, sta bene fisicamente e si dice pronto ad affrontare un nuovo torneo di Serie B, sogna una chiamata che per il momento non c’è stata.