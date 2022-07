Mercato Reggina: quasi fatta per Cicerelli, ma in entrata non è finita qui. Il punto

26 Luglio 2022 11:54

Continuano le trattative di calciomercato: in casa Reggina il ds Taibi è pronto a chiudere con la Lazio per il prestito di Cicerelli, Inzaghi aspetta però altri colpi in attacco e mediana

Dopo aver ufficializzato nelle ultime ore Gagliolo, Canotto e Lollo, la Reggina è pronta a chiudere un altro colpo in entrata. Il ds Massimo Taibi sta trattando ed ha quasi chiuso la trattativa con la Lazio per ottenere in prestito il classe ’94 Emanuele Cicerelli. L’ala offensiva ha giocato nell’ultima stagione nel Frosinone, collezionando 31 presenze e tre reti. E’ quindi un ex compagno di Canotto, reduce da altre esperienze in Serie B con Foggia e Salernitana. Il calciatore farebbe sicuramente al caso di mister Filippo Inzaghi e del suo 4-3-3, anche se l’allenatore piacentino è in attesa di altri arrivi soprattutto in mediana e al centro dell’attacco. Intanto però si aspetta la firma del biancoceleste, esterno bravo nel dribbling e nelle palle da fermo, andrebbe a giocarsi il posto da titolare anche con Rivas e Ricci.

A centrocampo invece, come detto in precedenza, la rosa va ancora puntellata nonostante gli arrivi di Obi e Lollo. Le richieste dell’allenatore impongono al direttore Taibi di provare a chiudere per almeno un altro calciatore. Nei giorni scorsi si era parlato di Luca Valzania, un pallino del ds amaranto, ma la trattativa non ha visto passi in avanti. Nelle ultime ore si sta lavorando con il Vicenza anche per Federico Proia, segno che adesso il mirino è su un centrocampista con caratteristiche offensive e di inserimento, bravo tecnicamente e sia propositivo in fase realizzativa.

Anche in attacco qualcosa dovrà necessariamente muoversi. Il grave infortunio capitato ad Andrey Galabinov ha imposto nuovi ragionamenti e la Reggina si sta muovendo per rimpiazzarlo. Il nome caldo è quello di Gabriele Gori, arriverebbe in prestito dalla Fiorentina, ma sul calciatore c’è molta concorrenza. Rimane vivo il nome di Christian Gytkjaer, centravanti del Monza che sta ben figurando in questa prima parte di preparazione estiva. Sulle sue tracce ci sono anche Parma e Bari, ma visto il rapporto tra Galliani e Inzaghi il club amaranto dovrebbe avere una corsia preferenziale qualora la società lombarda dovesse pensare di privarsene. Accostato alla Reggina anche Simy, vicino all’addio con la Salernitana, ma anche in questo caso al momento soltanto qualche sondaggio. Tutto dipende molto anche dalle condizioni di Jeremy Menez: oggi il calciatore dovrebbe prendere parte alla sfida amichevole contro l’FC Lamezia Terme, ci si aspetta molto da lui.