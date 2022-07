Reggina, c’è il primo movimento ufficiale: Nicolò Bianchi passa al Cesena, va da Toscano

12 Luglio 2022 13:13

Nicolò Bianchi si trasferisce ufficialmente al Cesena, da Mimmo Toscano: lascia la Reggina dopo tre stagioni, circa cento presenze e quattro gol

C’è il primo movimento ufficiale di calciomercato in casa Reggina: il club amaranto ha infatti annunciato di “aver raggiunto un accordo con la società Cesena Football Club per il trasferimento a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Bianchi. A Nicolò vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso nel corso di questi tre anni in amaranto ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Bianchi era già da settimane – da quando Mimmo Toscano si è seduto sulla panchina bianconera, anzi anche prima dell’annuncio – corteggiato dal club bianconero e dall’ex tecnico amaranto. Pupillo dell’allenatore reggino, che lo aveva già avuto a Novara e appunto a Reggio Calabria. Arrivato in riva allo Stretto proprio nella stessa estate del nuovo corso con Toscano, Nicolò Bianchi si è fatto ben presto apprezzare per le sue doti dentro e fuori dal campo. Tra i grandi protagonisti della cavalcata in B (perno imprescindibile del centrocampo insieme a De Rose), anche nelle due successive stagioni cadette si è ritagliato il suo spazio da mezz’ala (e in alcuni casi anche da mediano, con Stellone) senza mai dispiacere. Lascia l’amaranto dopo tre stagioni, circa cento presenze e quattro gol.