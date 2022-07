Calciomercato Juventus, De Ligt al Bayern Monaco: arriva Bremer, l’offerta che ha beffato l’Inter

19 Luglio 2022 17:37

La Juventus dice addio a De Ligt, passato al Bayern Monaco, ma piazza subito un gran colpo al centro della difesa: battuta la concorrenza per Bremer del Torino

La Juventus si candida ad essere la regina del mercato estivo 2022. I bianconeri, dopo due anni passati a guardare le rivali storiche battagliare per lo scudetto, dal basso di due quarti posti che hanno evitato di far naufragare le ultime due stagioni, hanno tutta l’intenzione di tornare prepotentemente in corsa per il titolo. Dopo Pogba e Di Maria, due ottimi colpi arrivati a parametro zero, il ds Cherubini è sul punto di finalizzare un’importante sliding door difensiva che rischiava di essere un downgrade per la retroguardia di Max Allegri. Perdere Matthijs De Ligt, infatti, non è di certo facile da digerire.

Al netto di qualche sfortunato errore, il centrale olandese resta uno dei difensori più forti d’Europa, con un’importante margine di miglioramento. Non a caso il Bayern Monaco lo ha voluto fortemente per blindare la propria retroguardia. La Juventus è stata costretta ad abbassare enormemente le proprie pretese: dai 120 milioni di clausola si è passati ai 70 offerti dai bavaresi. Una cifra sicuramente importante, reinvestita in buona parte sul sostituto dell’ex Ajax.

Il nome scelto è quello di Gleison Bremer, roccioso centrale del Torino premiato come miglior difensore della passata stagione di Serie A. Sul centrale brasiliano, naturalizzabile italiano, era forte l’interesse dell’Inter che aveva offerto ai granata 30 milioni più il cartellino del giovane Casadei. Concorrenza sbaragliata da un’offerta da 40 milioni più 7 di bonus, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Offerta irrifiutabile dal Torino. Resta solo da trovare l’accordo economico con l’entourage del calciatore, quasi una formalità, poi Bremer vestirà di bianconero.