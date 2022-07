Calcio, Audace San Marco: è la stagione del centenario, venerdì 12 agosto la presentazione

17 Luglio 2022 15:41

Calcio, Dilettanti: venerdì 12 agosto presentazione dell’Asd Audace San Marco

Riparte la Stagione Sportiva 2022/2023, quella del centenario (100 anni di storia calcistica 1923/2023), e venerdì 12 agosto alle ore 20:00 in Piazza Riforma, avrà luogo la presentazione della squadra di calcio Asd Audace San Marco. A presentare la squadra sarà Sabrina Caparelli madrina dell’evento e i dirigenti del direttivo, i presidenti Enzo Zicca e Williams Verta, il vice presidente Andrea Lo Bianco e il direttore generale Ferdinando Quintieri, insieme agli altri componenti che sono: Giuseppe Belmonte, Stefano Rocco, Angelo Cozza, Patrizia Cipolla, Massimiliano Monita, Carmine Zicca, Franco Petrassi e Francesco Federico. Si ringraziano apertamente anche tutti gli altri numerosi dirigenti che hanno deciso di aderire a questo progetto ben 15 nuovi soci. Staff tecnico al gran completo che sarà composto da mister Giancarlo Lucera, dal preparatore dei portieri Salvatore Maritato e dal mister dell’under 18 Giuseppe Marino. Under 18 nata dalla partnership con Asd Valle dell’Esaro Cosenza di Andrea Bartucci e Filippo Di Scianni.

Durante la serata verranno premiati ex dirigenti, allenatori e calciatori delle società passate, Tonino Curcio, Stefano e Massimo Mungo, Fausto Carnevale, Massimo Giovane, Vincenzo Rossano, Vincenzo Mormile, Roberto Nudi e i compianti Pantaleo Ippolito e Pasquale Florio. Ospiti i vertici della Lega Nazionale Dilettanti e il presidente della Commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria Luciana De Francesco. Prima della presentazione verranno venduti gli abbonamenti e in omaggio verranno distribuiti degli zainetti con il logo della società, a partire dalle ore 21:30 ci sarà un concerto con il gruppo “Manna&Rino” cover di Alessandro Mannarino e Rino Gaetano che allieterà la serata. Durante l’evento verrà ufficializzata la nuova casacca rossoblu con la patch del centenario, quest’ultimo interamente curato dal dirigente Rocco. Si ringrazia per questa manifestazione la ProLoco, l’assessore al turismo Aquilina Mileti, l’assessore allo sport Luca Belmonte e tutta l’amministrazione comunale di San Marco Argentano, unita alla presidenza della Regione Calabria che ha finanziato l’iniziativa. Infine notizia non di poco conto, è stato confermato per un altro anno lo sponsor ufficiale “Pesar Srl”, per questo impegno si ringraziano gli imprenditori di zona Vincenzo e Danilo Piraino.