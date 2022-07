Calci in faccia, bottigliata e lasciato in una pozza di sangue: aggressione shock a Milano | VIDEO

24 Luglio 2022 11:16

Il video della brutale aggressione è diventato virale sul web e ha riaperto il dibattito sul tema sicurezza

Terribili immagini stanno facendo il giro del web e accendono ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza. Non si conoscono i dettagli di quanto accaduto in precedenza, ma da un video diventato virale si vede un ragazzo, un 17enne tunisino senza fissa dimora, secondo la ricostruzione del Corriere della sera, che cammina nella piazza vicino la stazione di Milano Centrale a torso nudo. Il ragazzo ha evidenti ferite sul volto, il sangue gli gronda su tutto il corpo. Si volta, si guarda in giro sospettoso, sembra prendere le distanze da qualcuno (probabilmente è stato rapinato poco prima da altri giovani, con i quali c’è stata una rissa). Una scena già difficile da interpretare ma che, all’improvviso, diventa tragica: un uomo di origini africane colpisce il ragazzo già sanguinante con un calcio dritto sul petto e lo stende a terra.

L’aggressione non finisce qui perché, dopo averlo atterrato col calcio, l’uomo con una scarica di calci e pugni alla testa, prima di lanciargli una bottiglia di vetro sul petto. I passanti urlano, cercano di fermarlo, ma lui sembra impassibile e continua ancora per qualche secondo prima di allontanarsi tranquillamente. Il video ormai cliccatissimo ha scatenato anche la reazione di Matteo Salvini: “scene di ordinaria guerriglia urbana tra stranieri, violenza e sangue. Tolleranza zero contro i delinquenti, dal 25 settembre torna la sicurezza, torna il coraggio”. Lo commenta anche Giorgia Meloni: “a quante altre aggressioni e violenze dovremo assistere per ammettere che in Italia c’è un enorme problema sicurezza? Non c’è più tempo da perdere”. Di seguito il video dalle immagini molto forti.