6 Luglio 2022 11:50

Centrate al Lotto due vincite in Calabria

Doppietta al Lotto in Calabria, con vincite complessive per 32.500 euro. La prima giocata vincente, riporta Agipronews, è stata centrata a Crotone dove un giocatore ha vinto 22.500 euro grazie a un terno secco mentre la seconda è arrivata a Bisignano, in provincia di Cosenza, con un ambo secco da 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 547 milioni dall’inizio dell’anno.