Calabria Straordinaria, ma Palmi viene esclusa. Il sindaco Ranuccio: “tagliati fuori da ogni itinerario”

20 Luglio 2022 18:20

“I bus da Lamezia arriveranno, verso sud, fino a Rosarno. Quelli provenienti da Reggio Calabria e diretti verso nord, invece, si spingeranno fino a Bagnara”, commenta il primo cittadino facendo riferimento all’iniziativa che prevede nuove corse autobus dagli aeroporti calabresi verso le più frequentate località turistiche della Regione

“I bus da Lamezia arriveranno, verso sud, fino a Rosarno. Quelli provenienti da Reggio Calabria e diretti verso nord, invece, si spingeranno fino a Bagnara. La nostra Città è ufficialmente fuori dall’agenda regionale del turismo: i palmesi ringraziano”, prosegue ancora Ranuccio, il quale in allegato alle considerazioni posta lo screen con i dettagli delle rotte previste dalle nuove navette. Di seguito il programma completo:

Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

A/R Capo Vaticano

Fermate: Lamezia Aeroporto – Francavilla ang. – Pizzo Calabro – Vibo Valentia – Briatico – Zambrone – Parghelia – Tropea – Ricadi – Capo Vaticano

A/R Crotone

Fermate: Lamezia Aeroporto – Lamezia – Catanzaro – CZ Lido – Sellia Marina – Cropani – Botricello – Steccato – Isola di Capo Rizzuto – Aeroporto di Crotone – Crotone

A/R Locri

Fermate: Lamezia Aeroporto – Germaneto – CZ Lido – Roccelletta – Squillace – Copanello – Montauro – Montepaone – Soverato – Davoli – S. Andrea – Isca Marina – Badolato – S. Caterina – Guardavalle – Monasterace – Riace – Caulonia – Roccella – Rosarno – Mammola – Gioiosa – Marina di Gioiosa – Siderno – Locri

A/R Praia a mare

Fermate: Lamezia Aeroporto – Gizzeria – Falerna – Nocera – Campora S. Giovanni – Amantea – Belmonte – Longobardi – Fiumefreddo – San Lucido – Paola – Fuscaldo – Guardia P.se – Cetraro – Cittadella del Capo – Sangineto – Belvedere – Diamante – Cirella – Grisolia – Scalea – San Nicola Arcella – Aieta – Praia – Tortora

A/R Rocca Imperiale

Fermate: Lamezia Aeroporto – Cosenza – Sibari – Villapiana – Trebisacce – Amendolara – Roseto C.S. – Montegiordano – Rocca Imperiale

Aeroporto Crotone-Sant’Anna

A/R Catanzaro

Fermate: Aeroporto di Crotone – Isola di Capo Rizzuto – Le Castella – Steccato – Botricello – Cropani Marina – Sellia Marina – Catanzaro Lido – Catanzaro

A/R Sibari

Fermate: Aeroporto di Crotone – Cariati – Mandatoriccio – Calopezzati – Mirto – Rossano – Corigliano – Cantinella – Sibari

Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria

A/R Bagnara Marinella

Fermate: Aeroporto di Reggio Calabria – Reggio Calabria – Villa San Giovanni – Pezzo Superiore – Ferrito – Santa Trada – Scilla – Favazzina – Bagnara Marinella

A/R Caulonia Marina

Fermate: Aeroporto di Reggio Calabria – Melito Porto Salvo – Condofuri – Bova Marina – Palizzi – Spropoli – Galati – Brancaleone – Africo Nuovo – Bianco – Bovalino – Ardore – S. Ilario – Locri – Siderno – Marina di Gioiosa – Roccella Ionica – Caulonia Marina

A/R Gambarie

Fermate: Aeroporto di Reggio Calabria – Reggio Calabria – Gallico – Santo Stefano – Mannoli – Gambarie

