Calabria, nonna Concetta conquista Linea Verde: l’elogio di Peppone

3 Luglio 2022 12:40

Le telecamere Rai sono ancora in Calabria per la puntata di oggi, raccontano il lavoro di piccoli grandi eroi come nonna Concetta

“Lei si chiama nonna Concetta, come una delle mie due nonne, lei è calabrese ed è un Genius loci! Mi ha fatto effetto chiamarla così anche perché la mia non c’è più ma ricordo ancora perfettamente il suo odore e tutti i suoi piccoli grandi insegnamenti”. E’ questo l’omaggio di Peppone, uno dei presentatori di Linea Verde Estate, programma Rai che va alla ricerca dell’agricoltura italiana e sue eccellenze del settore enogastronomico ed agroalimentare in tutto lo Stivale. “Le nonne, mamme al quadrato, architravi della famiglia italiana, sono spesso esempio e faro per figli e nipoti”, sottolinea ancora Peppone, conquistato dalla signora Concetta.

Insieme ad Angela Rafanelli, le telecamere Rai sono oggi in Calabria dalle ore per raccontare il lavoro di questi piccoli grandi eroi che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni ed esaltare la Regione a livello nazionale, ed oltre. Linea Verde Estate oggi si occuperà soprattutto della Costa degli Dei, tra gli splendidi scenari di Tropea e Capo Vaticano. Si tratta della seconda puntata consecutiva, dopo il servizio della scorsa settimana realizzato nel crotonese e nella Sila Piccola.