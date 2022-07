Calabria, morto il poeta Franco Dionesalvi: “la nostra terra perde una delle menti più brillanti”

6 Luglio 2022 13:30

L’uomo si è spento all’età di 66 anni, a Milano, città in cui si era trasferito da tempo

Sono ore di tristezza in Calabria, soprattutto nel territorio di Cosenza, per la morte del poeta Franco Dionesalvi. L’uomo si è spento all’età di 66 anni, a Milano, dove si era trasferito da tempo. Figlio di professore e fratello dell’attivista Claudio, dopo l’esperienza fiorentina era rientrato nella città di origine per dedicarsi, tra l’altro, al giornalismo e alla politica. È lui l’ideatore del Festival delle Invasioni, la kermesse che ha portato in Calabria grandi artisti internazionali.

Un omaggio all’intellettuale è arrivato anche tramite le parole del sindaco Franz Caruso: “il grande impulso che Franco Dionesalvi seppe dare alla crescita culturale della città di Cosenza è riassunto in quella autentica messe di eventi che portano la sua firma e che sono stati consegnati indelebilmente all’immaginario collettivo: dalla Festa delle Invasioni che contribuì a rianimare e a far rivivere e ripopolare il centro storico della città e a riqualificare anche altri luoghi, togliendoli da una situazione di marginalità, al Capodanno in Piazza, altra sua felice intuizione e che, con il concerto di Franco Battiato, fece entrare ufficialmente Cosenza nel 2000”.

“L’elenco sarebbe troppo lungo, ma se proprio dovessimo evocare un altro ricordo, non possiamo non richiamare alla memoria, l’organizzazione, tutta sua e derivante dalla irrefrenabile vocazione alla poesia, delle “Invasioni” dei poeti, facendo arrivare a Cosenza i rappresentanti della Beat Generation, a cominciare da Lawrence Ferlinghetti. Franco Dionesalvi era una persona colta ed estremamente poliedrica: non solo poeta, ma anche scrittore e arguto giornalista, saggista, e, per quel che ha dato alla città, amministratore illuminato. Qualità che Giacomo Mancini ebbe la felice intuizione di utilizzare al meglio affidandogli le redini della cultura in città, scommettendo sulle sue indiscutibili capacità e sulla sua visionarietà. Di lui Cosenza conserverà a lungo il ricordo e si adopererà per mantenerne viva la memoria. In questa direzione la mia Amministrazione comunale si farà promotrice di iniziative adeguate. Esprimo le più sentite condoglianze al fratello di Franco Dionesalvi, Claudio, e alla moglie, Rossana De Bartolo”, conclude Franz Caruso. Morto Franco Dionesalvi: la nota del Comune di Rende

La giunta comunale di Rende, il presidente del consiglio comunale Gaetano Morrone, a nome di tutto il civico consesso, esprimono la massima vicinanza ai familiari per la perdita di Franco Dionesalvi. Il sindaco Marcello Manna, ha così voluto ricordarlo: “ci ha lasciati il poeta in punta di piedi, Franco Dionesalvi. Uomo per bene, assessore illuminato, a lui si deve la nascita del Polo museale di Rende con la fondazione del Museo del Presente. La nostra terra perde oggi una delle sue menti più brillanti, continuino i suoi versi a narrare di una Calabria migliore”.