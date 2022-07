Dalla Calabria a Milano, l’Italia è unita: il messaggio contro la ‘ndrangheta e per Gratteri

6 Luglio 2022 11:25

A Milano in centinaia per Gratteri, lo striscione: “la Calabria ci riguarda”

A Milano in piazza contro la ‘ndrangheta e chi rischia ogni giorno la vita per un Paese migliore. Sono stati circa 800 i cittadini che ieri si sono ritrovati di fronte alla Stazione Centrale per manifestare e mostrare vicinanza soprattutto al Procuratore Nicola Gratteri. Presenti circa 80 sigle tra sindacati e associazioni per ricordare che “non è un problema solo della Calabria, ma riguarda l’intera nazione”. “Sentire la parte migliore del Paese al nostro fianco ci rafforza”, è stato il commento del magistrato alla conclusione dell’evento. Una scelta, ha sottolineato in un messaggio il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, perché la mafia è “fenomeno vigliacco, che porta la corruzione, un virus a cui si risponde con l’impegno di ognuno”.

Centinaia di persone quindi per #Maipiùstragi, l’hashtag della manifestazione dalle 19 di lunedì in piazza Duca d’Aosta. “Il messaggio che stiamo lanciando è soprattutto per i più alti rappresentanti dello Stato – è stata la richiesta dal palco – vogliamo vedervi a Lamezia Terme, vogliamo vedervi ovunque siano concreti i segnali di pericolo per ogni rappresentante dello Stato, dal custode del cimitero del paese che non vuole cedere a una richiesta della cosca locale al procuratore della Repubblica sul quale si registrano progetti di attentato. Dobbiamo fare della forza collettiva la forza dei singoli”.

Perché è nata la manifestazione #Maipiùstragi

Da cos’è nata #Maipiùstragi? A inizio maggio il magistrato di Catanzaro, Nicola Gratteri, non è stato eletto procuratore nazionale antimafia dal Consiglio Superiore della Magistratura. Proprio in quei giorni sono arrivate delle segnalazioni piuttosto attendibili, riservate solo agli ambienti investigativi e istituzionali, provenienti dal sud America, dove si stava tramando un pianificato attentato alla sua vita. In risposta a questo il gruppo cooperativo GOEL, che da anni combatte la ’ndrangheta in Calabria, ha deciso di mobilitarsi e, dopo un flashmob a Roma a fine maggio, ha organizzato questa grande manifestazione a Milano a cui hanno partecipato molti cittadini per dimostrare che tutta la cittadinanza può essere una scorta civica contro la malavita.

Manifestazione per Gratteri, Morra: “ci dovranno essere altre occasioni come questa”